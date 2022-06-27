Непомнящий и Каруана оторвались от преследователей после девятого тура турнира претендентов

Ян Непомнящий и Фабиано Каруана оторвались от преследователей после девятого тура турнира претендентов. 27 июня российский гроссмейстер сыграл вничью с американским шахматистом (0.5:0,5). Непомнящий лидирует (6,5 очка), Каруана (5,5 очка) занимает второе место.

Американец Хикару Накамура, обыгравший Каруану в прошлой партии, уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан). Отрыв российского шахматиста от Накамуры вырос до 2 очков.

Дин Лижэнь обыграл Ян-Кшиштофа Дуду (1:0), китаец делит третье место с Накамурой, оба шахматиста набрали 4,5 очка после девятого тура. Алиреза Фируджа обыграл Рихарда Раппорта (1:0).

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.