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Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция тай-брейка матча за звание чемпиона мира

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Reuters

В воскресенье, 30 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь играют тай-брейк матча за шахматную корону.

Видеотрансляция доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Дин Лижэнь и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: кто заберет корону? Онлайн-трансляция решающего дня матча за звание чемпиона мира

Счет в матче Непомнящий — Лижэнь после 14 классических партий — 7-7.

На тай-брейке шахматисты проведут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Непомнящий начнет игру черными фигурами.

В случае равного счета после четырех рапид-партий играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды и при необходимости еще 2 партии с таким же контролем. Если равенство сохранится, предусмотрены партии по 3 минуты + 2 секунды до первой победы.

Призовой фонд составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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