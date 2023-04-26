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Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: расклад перед последними партиями

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Дин Лижэнь и Ян Непомнящий.
Фото Reuters

В среду, 26 апреля, в матче претендентов на мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем состоялась 12-я партия. На текущий момент счет в матче — 6-6. Гроссмейстерам осталось провести две парти с классическим контролем времени. Они намечены на 27 и 29 апреля. Причем, Непомнящий будет играть сначала белыми, а потом — черными фигурами. Какие в данный момент возможны варианты продолжения борьбы?

— Тот, кто наберет 1,5 очка в оставшихся двух партиях, станет чемпионом мира. То есть будущему чемпиону нужна ничья в одной игре и победа в другой.

— Если соперники оба раза сыграют вничью или обменяются победами — в матче будет назначен тайбрейк (он пройдет в воскресенье 30 апреля).

Правила тайбрейка: 4 партии с контролем времени 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода; В случае равного счета после 4 партий: 2 партии с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды после каждого хода. В случае равного счёта — ещё 2 партии на тех же условиях. В случае равного счёта после предыдущей серии: одна партия с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды после каждого хода. В случае ничейного результата соперники меняют цвета фигур и проводят по одной партии на тех же условиях до тех пор, пока один из них не одержит победу.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. «Непомнящий проигрывает важнейшую партию, в Астане все начинается сначала». Мнение Санана Сюгирова
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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