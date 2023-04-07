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Сегодня, 14:15

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: где смотреть трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам

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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Сегодня, 7 апреля, стартует матч за мировую шахматную корону, в котором встретятся россиянин Ян Непомняющий и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Финал пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

Расписание финала можно посмотреть здесь. Первая партия состоится 9 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени (15.00 по астанинскому).

Прямую трансляцию матча Непомнящий — Лижэнь можно смотреть по этой ссылке.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэнь сразятся за мировую шахматную корону в Астане

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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