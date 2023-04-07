Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: где смотреть трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам

Сегодня, 7 апреля, стартует матч за мировую шахматную корону, в котором встретятся россиянин Ян Непомняющий и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Финал пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

Расписание финала можно посмотреть здесь. Первая партия состоится 9 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени (15.00 по астанинскому).

Прямую трансляцию матча Непомнящий — Лижэнь можно смотреть по этой ссылке.