Введена обязательная вакцинация для арбитров и тренеров

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией арбитры, шахматные тренеры и организаторы общероссийских соревнований по шахматам обязаны в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и представить сертификат о вакцинации для допуска к работе. Такое распоряжение выпустил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В случае невозможности пройти вакцинацию необходимо представить документы о запрете на прививку, полученные в государственном медицинском учреждении. Сертификаты о вакцинации должны быть представлены не позднее 1 сентября 2021 года.