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Всероссийский детский центр «Орлёнок» открыл тематическую смену «Мир шахмат»

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Началась подготовка юных инструкторов для шахматных секций школьных спортивных клубов. Это новая и важная инициатива ФШР, поддержанная Министерством просвещения России.

В ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) слетелись 50 шахматных «орлят» из Краснодарского края, Брянской области, Луганской и Донецкой народных республик, а также десяти других регионов России.

Все участники пройдут четыре курса: «История шахмат», «Организация работы школьной шахматной секции», «Методика работы с начинающими», «Совершенствование шахматиста».

Помимо теоретических и практических занятий, дети примут участие в обширной образовательной и спортивно-оздоровительной программе, включая уроки в школе «Орленка».

По итогам тематической смены ребятам будут торжественно вручены сертификаты ФШР «Юный инструктор по шахматам» и «Юный судья по спорту».

Александр Костьев

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