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Сегодня, 16:55

Восьмая партия матча за мировую шахматную корону между Дин Лижэнем и Доммараджу завершилась ничьей

Алина Савинова
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Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу в шестой раз сыграли вничью в матче за мировую шахматную корону.

Восьмая партия, в которой Дин Лижэнь играл белыми фигурами, завершилась после 51-го хода.

Общий счет в противостоянии по-прежнему равный — 4:4. Девятая партия пройдет в четверг, 5 декабря.

Дин Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

Шахматы
Дин Лижэнь
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