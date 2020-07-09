Во Владивостоке открылась шахматная площадка

В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо в рамках проекта «Шахматы для всех», реализуемого шахматной федерацией города Владивостока при поддержке Фонда президентских грантов, заработала шахматная площадка.

Все желающие могут поиграть в шахматы под открытым небом. На площадке стоят столы, имеется инвентарь для игры в шахматы, а также установлены большие парковые шахматы. Площадка работает при благоприятных погодных условиях ежедневно кроме понедельника с 14.00 до 19.00 до конца сентября. Посещение шахматной площадки и участие во всех мероприятиях — бесплатное.

По выходным планируется проведение турниров для широкого круга любителей шахмат, а также мастер-классов и сеансов одновременной игры от сильнейших шахматистов края международных мастеров Николая Корнюшина и Сергея Кравцова.

Андрей Степанов