Артемьев о Блюбауме: «Замечательно, что люди из народа будут играть в турнире претендентов»

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Маттиаса Блюбаума в турнире претендентов-2026.

— В сентябре вы неудачно выступили на «Большой швейцарке».

— Очень тяжелый турнир. По сути, у меня и не было шансов на хорошее выступление. Да, мог сыграть получше, но вряд ли бы получилось побороться за высокие места. Формат мне не очень подходит. Затяжной контроль времени, в каждой партии надо выкладываться по максимуму. Была необходима колоссальная концентрация и подготовка. Те люди, которые попали в топ-2, заслуживают большого уважения. Конкуренция была очень высокая. Были почти все топы, плюс все молодые таланты из Индии и других стран.

— Удивлены второму месту немецкого шахматиста Маттиаса Блюбаума?

— Блюбаум — сильный гроссмейстер. Уже пять-шесть лет у него рейтинг 2650+ в классику. При этом понятно, что его второе место — это стечение обстоятельств. В турнире было 20-25 игроков, которые объективно сильнее Маттиаса. Плюс в партии с Винсентом Кеймером (в предпоследнем туре) ему сильно повезло. Винсент зевнул пешку в технически выигранном эндшпиле. Но так сошлись звезды, молодец. Лично я рад за него. Замечательно, что люди из народа будут играть в турнире претендентов. Это изюминка.

— На турнире претендентов немец будет явным аутсайдером? Как Ниджат Абасов в Торонто-2024?

— Скажу так: шансов на итоговую победу у него очень мало. Но для него это будет турнир всей жизни, желаю ему удачи.