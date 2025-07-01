Шахматы
1 июля, 18:35

Артемьев поддержал Крамника в борьбе с читерами: «Его атакуют со всех сторон»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» отметил, что 14-й чемпион Владимир Крамник занимается нужным делом, выступая против читеров в шахматах.

— Как вы относитесь к новым разборкам вокруг античитерской работы Владимира Крамника? К делу уже подключилась ФИДЕ, которая просит 14-го чемпиона мира отозвать иск о клевете против Давида Навары.

— Это сложный момент. В целом я считаю, что Крамник занимается нужным делом. Проблема читерства — она серьезная. Как говорит сам Владимир Борисович, экзистенциальная. Особенно в онлайн-шахматах. Многих гроссмейстеров подозревают. В том числе уровня 2600-2700. С одной стороны, это удивительно. С другой — в онлайн-шахматах действительно стали разыгрываться большие деньги. Многие шахматисты зарабатывают в онлайн гораздо больше, чем в офлайн-турнирах. При этом и вживую бывало, что подозревали сильных игроков. Не буду называть фамилии, но это действительно гроссмейстеры, которые на слуху.

— У вас бывало, что вы подозревали кого-то во время партии в живом турнире?

— У меня такое случалось крайне редко. Но в шахматных кулуарах обсуждаются известные фамилии, и это тревожно. Поэтому поддерживаю борьбу Крамника. Ему сейчас непросто. Со всех сторон его атакуют, поэтому пожелаю Владимиру Борисовичу удачи и стойкости. При этом его методы я не до конца понимаю, я не специалист в математической статистике.

Владислав Артемьев.«Поддерживаю борьбу Крамника с читерами, сейчас его атакуют со всех сторон». Мнение Артемьева

Владимир Крамник
Владислав Артемьев
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
