Артемьев поддержал Крамника в борьбе с читерами: «Его атакуют со всех сторон»

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» отметил, что 14-й чемпион Владимир Крамник занимается нужным делом, выступая против читеров в шахматах.

— Как вы относитесь к новым разборкам вокруг античитерской работы Владимира Крамника? К делу уже подключилась ФИДЕ, которая просит 14-го чемпиона мира отозвать иск о клевете против Давида Навары.

— Это сложный момент. В целом я считаю, что Крамник занимается нужным делом. Проблема читерства — она серьезная. Как говорит сам Владимир Борисович, экзистенциальная. Особенно в онлайн-шахматах. Многих гроссмейстеров подозревают. В том числе уровня 2600-2700. С одной стороны, это удивительно. С другой — в онлайн-шахматах действительно стали разыгрываться большие деньги. Многие шахматисты зарабатывают в онлайн гораздо больше, чем в офлайн-турнирах. При этом и вживую бывало, что подозревали сильных игроков. Не буду называть фамилии, но это действительно гроссмейстеры, которые на слуху.

— У вас бывало, что вы подозревали кого-то во время партии в живом турнире?

— У меня такое случалось крайне редко. Но в шахматных кулуарах обсуждаются известные фамилии, и это тревожно. Поэтому поддерживаю борьбу Крамника. Ему сейчас непросто. Со всех сторон его атакуют, поэтому пожелаю Владимиру Борисовичу удачи и стойкости. При этом его методы я не до конца понимаю, я не специалист в математической статистике.