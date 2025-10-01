Шахматы
Сегодня, 15:35

Владислав Артемьев назвал Магнуса Карлсена легендой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев в интервью «СЭ» рассказал о своем участии в Esports World Cup-2025.

— В июле вы попали в топ-8 на чемпионате мира по киберспорту в Эр-Рияде (Esports World Cup-2025), где впервые были представлены шахматы. Как ощущения от турнира?

— Начиная с этого года шахматы прочно входят в киберспортивную программу. Когда впервые узнал об этой истории, то был удивлен. Казалось, что у шахмат своя дорога. Все-таки в киберспорте многое решает скорость, геймерские навыки. Но для шахмат это хорошая возможность. Ни для кого не секрет, что у киберспорта большие финансовые возможности. Плюс сильная медийная составляющая. Для киберспорта это тоже удачная коллаборация. На мой взгляд, у шахмат очень хорошая репутация в обществе. Так что получилось взаимовыгодное сотрудничество.

— А если вспомнить сам турнир, то что-то удивило?

— Было необычно в плане медиа. Фотосессии, многочисленные интервью, даже перед игрой нас снимали, когда мы садились в трансфер. Медийка у них идеально отработана.

Владислав Артемьев.«Хочу, чтобы хотя бы в спорте был мир и все имели равные возможности». Интервью гроссмейстера Артемьева

— Обидно, что попали в одну группу с Яном Непомнящим и Андреем Есипенко?

— Это спорт. Да, было немного неприятно. Предпочел бы оказаться в другой группе. В международных турнирах со своими соотечественниками по возможности лучше не играть.

— Турнир прогнозируемо выиграл Магнус Карлсен.

— Он стабильно первый, тут не поспоришь. Легенда. Колоссальный опыт и уровень игры.

Артемьев считает, что основные турниры ФИДЕ должны проводиться по нокаут-системе

Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде

