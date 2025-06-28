Шахматы
28 июня, 16:30

Крамник о призыве Ароняна критически взглянуть на борьбу с читерами: «Моя совесть мне важней «мнения тусовки»

Алина Савинова

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник ответил американскому гроссмейстеру Левону Ароняну, который призвал россиянина критически взглянуть на борьбу с читерами.

«Лева, ты отлично понимаешь, как и многие сильные шахматисты (с немалым числом которых я в переписке), каков масштаб читерства в современных онлайн-шахматах. Мне все равно, как воспринимает «шахматный мир» этих подонков, называя вещи своими именами — залезающих в карман коллегам. Крышующий все это безобразие «папик» ведь организует новые турниры, компенсирует, не оставит без хлеба насущного. Он щедрый, ничего, потерпим. А если совсем приспичит, разок залезем в чужой карман сами, почти все же так делают, значит, можно. Да и вот начальник не ругает за это, даже поощряет, отворачиваясь в такие моменты...» — написал в своем ответном обращении Крамник.

Россиянин заявил, что не собирается изменять свои принципы в борьбе с читерством и намерен продолжить попытки изменить шахматный мир.

«Извините, господа хорошие, но моя совесть мне важней «мнения тусовки», и я не собираюсь изменять свои принципы ради ее благосклонности. У меня хватает достоинства не играть жертву, как многие из шахматной тусовки, хоть объективных оснований в десять раз больше, чем у любого. Поэтому я продолжу свои попытки изменить шахматный мир в соответствии со своей совестью и принципами, кто бы что ни говорил», — добавил он.

Ранее Крамник неоднократно критиковал Chess.сom за неэффективную борьбу с жульничеством. В мае российский гроссмейстер сообщил, что подал жалобу с просьбой расследовать возможные нарушения законодательства ЕС со стороны онлайн-платформы.

