Вишванатан Ананд: «Непомнящему нужна смелость, какую показал сам Карлсен после проигрыша 8-й партии Карякину»

15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд поделился мнением о том, как действовать Яну Непомнящему в оставшихся партиях матча на первенство мира после поражения Магнусу Карлсену в 6-й игре.

«Как теперь быть Непомнящему? — сказал Ананд во время стрима на Youtube-канале «FIDE chess» — Да, еще остается 8 партий, но его стратегия на матч уже уязвлена. Стратегия была не торопить события, но теперь он проигрывает в счете. Когда шла очень плотная дисциплинированная игра 5 партий, все ничьи, и ты впервые проиграл... Это очень тяжело психологически. Яну нужно найти баланс между желанием быстро отыграться за счет агрессивной игры и осторожностью из-за страха ошибки после поражения. Вот я помню, как сам Карлсен проиграл Карякину в 8-й партии после 7 ничьих. И отыгрался в 10-й, причем отыгрался, выбрав абсолютно неагрессивный дебют и план на игру.

Это требует величайшей смелости — когда ты проигрываешь, матч заканчивается, а ты, как ни в чем не бывало, избираешь сухую, неагрессивную стратегию на таком уровне, где соперник почти не делает ошибок. Даже сейчас я бы все равно после 8-й партии поставил деньги на Карякина, но Карлсен сумел победить. Вот что делают железные нервы и смелость. Теперь самому Яну нужно быть смелым. Конечно, тяжело, что играть снова придется уже сегодня, ведь партия перетекла в следующий день — непросто будет восстановиться. Но Карлсен в тех же условиях".

Карлсен победил Непомнящего в 6-й партии матча на первенство мира в Дубае. В игре, которая продлилась 7 часов 48 минут, российский игрок сдался после 136 хода. Шахматистам остается сыграть в матче 8 партий. Следующая игра пройдет сегодня, 4 декабря.