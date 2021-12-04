Вишванатан Ананд: «Карлсен победил, потому что не прекращал давление и на ходу искал новые идеи»

15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд поделился мнением о причинах победы Магнуса Карлесона над Яном Непомнящим в 6-й партии матча на первенство мира.

«Магнус выиграл, потому что он никогда не прекращал давление в этой партии, — сказал Ананд во время стрима на Youtube-канале «FIDE chess». — Чистая неумолимость. Честно, у меня нет слов. Он постоянно искал хорошие клетки для своей ладьи и коня, не находил их, но пытался каждый новый раз. Никто бы не осудил его, если бы в этой ничейной позиции он сбросил давление, но он продолжал искать. Причем у него не было времени на по-настоящему глубокие раздумья, он все время думал как бы «по дороге», на ходу. Сделал пару ходов — взял минуту подумать — придумал новый план — начал пробовать его. У него не было времени вникнуть в какие-то глубокие детали, но он создавал сопернику проблемы — перевел коня на g3, короля на g4, ладью на d5. Да, позиция все равно ничейная, но ее можно выиграть, если ты пытаешься так, как пытался он.

Мне стало понятно, что концентрация Яна просела, когда он позволил сопернику сыграть ладья a4. Ему нужно было в некоторых ходах взять минуту на хорошее глубокое размышление но у него есть эта старая ошибка — он не думает, а играет рукой, блицует. Он прибавил в этом направлении в последние годы, но все равно иногда эта проблема проскакивает. Еще иногда он приходил в этой игре к структуре, которая работает, но затем перескакивал от нее к другой без всякой причины. А когда ты так перескакиваешь, в любой момент игра может от тебя ускользнуть. Но все равно — эту партию Ян сегодня мог проиграть только одному человеку на планете, и, к сожалению, этот человек сидел напротив него. Против всех других соперников в мире он спокойно сделал бы ничью. Ведь сколько игра продлилась, 136 ходов? На ходу 100 каком-то он все еще имел ничью. Но Карлсен такой человек, который никогда не останавливается. Поэтому он победил".

Карлсен победил Непомнящего в 6-й партии матча на первенство мира в Дубае. В игре, которая продлилась 7 часов 48 минут, российский игрок сдался после 136 хода. Шахматистам остается сыграть в матче 8 партий. Следующая игра пройдет сегодня, 4 декабря.