Вишнякова выиграла Мемориал Ботвинника

Завершился Открытый турнир энергетиков памяти шестого чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника.

Соревнование по рапиду проводилось в онлайн-формате на сайте Lichess.org. В личном первенстве главный трофей впервые завоевала женщина — электромонтер по эксплуатации распределительных сетей «Россети Кубань» Светлана Вишнякова.

В командном зачете золото и бронза у команд, которые представляли НИУ «МЭИ», а серебро — у сборной компании «Россети Волга». Организаторами соревнования выступили «Россети» и «Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС» — правопреемник Всесоюзного НИИ электроэнергетики, в котором более 50 лет проработал великий шахматист и ученый.

В турнире участвовали 34 команды, представлявшие сетевые, генерирующие и сбытовые компании, Системного оператора, вузы, Министерство энергетики Московской области, Молодежную секцию РНК СИГРЭ. С приветствием к участникам обратились первый заместитель генерального директора, исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. На церемонии открытия выступили исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, а также звезды мирового шахматного спорта — член сборной России Сергей Карякин и многократный чемпион мира Анатолий Карпов.

Между ФШР и «Россети ФСК ЕЭС» действует соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие шахматного спорта. Компания является генеральным спонсором сборных команд России по шахматам.

(Этери Кублашвили)