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Видео реакции Карлсена на ошибку Непомнящего набрало 290 тысяч просмотров за 17 часов

15:25
Реакция Магнуса Карлсена.
Реакция Магнуса Карлсена.
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В Сети большую популярность набрал эпизод с реакцией шахматиста Магнуса Карлсена на ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону обрел большую популярность в Сети.

Непомняющий, игравший белыми фигурами, поставил пешку на c5, упустив возможность для дальнейшего давления на соперника. На 39-м ходу россиянин сдался и потерпел третье поражение в матче.

Счет после девяти партий — 6-3 в пользу норвежского гроссмейстера Карлсена. Десятая партия матча состоится в сегодня, 8 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры