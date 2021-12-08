Видео реакции Карлсена на ошибку Непомнящего набрало 290 тысяч просмотров за 17 часов

В Сети большую популярность набрал эпизод с реакцией шахматиста Магнуса Карлсена на ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону обрел большую популярность в Сети.

Непомняющий, игравший белыми фигурами, поставил пешку на c5, упустив возможность для дальнейшего давления на соперника. На 39-м ходу россиянин сдался и потерпел третье поражение в матче.

Счет после девяти партий — 6-3 в пользу норвежского гроссмейстера Карлсена. Десятая партия матча состоится в сегодня, 8 декабря.