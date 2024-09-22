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Вице-президент ФИДЕ Ананд рекомендовал снять санкции с некоторых категорий российских шахматистов

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Вишванатан Ананд.
Фото Global Look Press

Вице-президент ФИДЕ Вишванатан Ананд призвал допустить до турниров под эгидой организации определенные группы российских спортсменов.

Заявление прозвучало в рамках конгресса ФИДЕ, проходящего в Будапеште 21-22 сентября.

«Рекомендуем генеральной ассамблее рассмотреть возможность частичной переоценки санкций и позволить уязвимым группам — детям и лицам с ограниченными возможностями — участвовать в турнирах», — цитируют Ананда «РИА Новости».

ФИДЕ ввела запрет на участие российских и белорусских шахматистов, а также сборных команд этих стран под своим флагом. Спортсмены из России и Белоруссии могу соревноваться только в нейтральном статусе. Также в обоих государствах не проводятся турниры под эгидой ФИДЕ. Решение о санкциях неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.

Источник: РИА Новости Спорт
Шахматы
Вишванатан Ананд
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