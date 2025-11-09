Вице-президент ФШР Смагин: «Яну Непомнящему нужно менять подход к шахматам»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянину Яну Непомнящему нужно менять подход к шахматам, если он хочет достичь больших вершин.

«Сложно сказать, как это поражение и пропуск турнира претендентов отразятся на Яне, потому что до этого два цикла ему не нужно было проходить туда отбор. Он отвык от тяжелых турниров с классическим контролем. Если он хочет достичь новых вершин, нужно менять подход к шахматам, идти на определенные жертвы и тяжело работать», — цитирует Смагина ТАСС.

Ранее Непомнящий не вышел в третий круг Кубка мира по шахматам. Он проходит в Индии и завершится 26 ноября. По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.