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Чемпион олимпиады Ветохин: «В моей зоне интересов остались только шахматы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Российский гроссмейстер, один из героев юниорской олимпиады Савва Ветохин в интервью «СЭ» назвал свой любимый шахматный фильм.

— Ваша любимая шахматная книга?

— Нравится книга Таля «80 памятных партий». Перечитывал ее три раза, там очень вдохновляющие партии.

— А есть любимый фильм о шахматах?

— Не сказать, что я их много смотрел, но мне понравился российский фильм «Чемпион мира». Да, в нем хватает минусов, но сняли его хорошо.

— За какими еще видами спорта следите?

— Очень люблю настольный теннис, но за ним на высшем уровне не слежу. Раньше был еще большим футбольным фанатом. Брат у меня очень любит футбол, но сейчас я смотрю только если какие-то решающие матчи Лиги чемпионов. Не более того. В моей зоне интересов остались только шахматы.

Савва Ветохин.«В Колумбии мог проиграть только в одной партии». Интервью героя юниорской олимпиады
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Шахматы
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