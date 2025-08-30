Чемпион олимпиады Ветохин: «В моей зоне интересов остались только шахматы»

Российский гроссмейстер, один из героев юниорской олимпиады Савва Ветохин в интервью «СЭ» назвал свой любимый шахматный фильм.

— Ваша любимая шахматная книга?

— Нравится книга Таля «80 памятных партий». Перечитывал ее три раза, там очень вдохновляющие партии.

— А есть любимый фильм о шахматах?

— Не сказать, что я их много смотрел, но мне понравился российский фильм «Чемпион мира». Да, в нем хватает минусов, но сняли его хорошо.

— За какими еще видами спорта следите?

— Очень люблю настольный теннис, но за ним на высшем уровне не слежу. Раньше был еще большим футбольным фанатом. Брат у меня очень любит футбол, но сейчас я смотрю только если какие-то решающие матчи Лиги чемпионов. Не более того. В моей зоне интересов остались только шахматы.