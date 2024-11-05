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Валентина Гунина получила американскую визу для участия в ЧМ по рапиду и блицу

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Действующая чемпионка мира по блицу Валентина Гунина попытается защитить свой титул на ЧМ-2024, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. Российская шахматистка получила американскую визу и сможет принять участие в турнире.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил в разговоре с «СЭ», что процесс получения виз для наших гроссмейстеров идет непросто.

«Виза получена, теперь постараюсь сильно выступить в Нью-Йорке», — сказала «СЭ» Гунина.

Валентина Гунина — самая титулованная действующая шахматистка России. В быстром контроле Валентина дважды выигрывала ЧМ по блицу (2012, 2023), в 2017 году стала вице-чемпионкой, а также завоевывала бронзу на ЧМ по рапиду (2021).

Шахматы
Валентина Гунина
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