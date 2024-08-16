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Сегодня, 09:15

Валентина Гунина назвала фаворита в матче за шахматную корону

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Двукратная чемпионка мира по блицу, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады Валентина Гунина назвала фаворита матча за шахматную корону, который состоится в конце года в Сингапуре.

Победителем турнира претендентов-2024 стал Гукеш Доммараджу из Индии. В матче за шахматную корону он сыграет с чемпионом мира Дином Лижэнем.

«Внимательно смотрела все его партии в GCT, — подчеркнула «СЭ» Гунина. — Понятно, что ему тяжело показывать новинки в дебютах, учитывая, что он готовится к матчу. Гукеш импровизировал. Шло тяжеловато, но уровень игры по-прежнему очень высокий. Поэтому мое мнение остается прежним. Если мы увидим вялого Дина, то это будет разгром.

Эксперты правы, когда говорят, что в статусе чемпиона ты должен много играть и доказывать свой уровень. Показать, что твоя победа была неслучайна. Лижэнь же провел всего несколько турниров в 2024-м, прятался. Понятно, что у него были проблемы со здоровьем, но для популяризации шахмат это плохой знак.

Если же мы увидим Дина в лучшей его версии или даже в той, когда он бился с Непомнящим в Астане, то будет очень классный матч. Если человек не восстановился психологически, то это будет печальное зрелище», — сказала Гунина «СЭ».

Матч пройдет с 20 ноября по 15 декабря.

Полностью интервью Валентины Гуниной читайте на сайте «СЭ»

 

Шахматы
Валентина Гунина
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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