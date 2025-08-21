В Ялте завершился 11-й этап Гран-при Черного моря

Итоги 11-го этапа Гран-при Черного моря «Ялос 2025» подвели в Ялте. В программе турнира были этапы Рапид и Блиц Гран-при России. Соревнования проводились в залах Учебно-тренировочного центра «Авангард».

На этапе Рапид Гран-при России победу одержал международный мастер Олег Ваструхин (Республика Крым), набравший в 11 турах 10 очков.

Вторым с 9,5 очками финишировал лидер «черноморской серии» — гроссмейстер Никита Афанасьев (Краснодарский край).

Блестящий результат показала еще одна представительница Республики Крым: 16-летняя Марина Каменская набрала 8,5 очков и выиграла «бронзу» в общем зачете.

Тройку призеров среди женщин составили Евгения Белобородова (Краснодарский край), Юлия Александрова (Волгоградская область) и Юлия Пищаль (Республика Крым) — все три шахматистки набрали по 7 очков, и места определили дополнительные показатели.



На этапе Блиц Гран-при России лучшие результаты — по 11 очков — показали сразу три спортсмена. После подсчета дополнительных показателей победителем был объявлен международный мастер Александр Тряпишко (Республика Крым). Второе место занял Никита Афанасьев, замкнул призовую тройку 13-летний Роман Носач (Республика Крым).



13-летняя москвичка Ксения Асаченко завоевала первый женский приз: показав результат 9 очков из 13, она заняла 10 место в общем зачете. Второй стала Марина Каменская, третьей — Юлия Пищаль (обе — Республика Крым) — по 8,5 очка.

Официальный автомобильный партнер и организатор Всероссийского шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря 2025» — АО «АВТОВАЗ».

Эльдар Мухаметов