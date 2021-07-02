В Высшей лиге пока троевластие

В Чебоксарах сыграны партии пятого тура Высшей лиги чемпионатов России среди мужчин и женщин. У мужчин по 4 очка набрали Павел Понкратов, Михаил Антипов и Давид Паравян. На пол-очка отстают десять участников, включая играющую против мужчин Александру Горячкину.

У женщин с 4,5 очка в активе лидирует Марина Гусева. На полшага позади идут Алина Бивол, Дарья Чарочкина, Дарья Войт и Екатерина Гольцева. Общий призовой фонд турнира — 5 000 000 рублей.

Спортсмены, занявшие 1-5-е места, получают право участия в Суперфиналах 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин.

Этери Кублашвили