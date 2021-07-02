Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

В Высшей лиге пока троевластие

00:17

В Чебоксарах сыграны партии пятого тура Высшей лиги чемпионатов России среди мужчин и женщин. У мужчин по 4 очка набрали Павел Понкратов, Михаил Антипов и Давид Паравян. На пол-очка отстают десять участников, включая играющую против мужчин Александру Горячкину.

У женщин с 4,5 очка в активе лидирует Марина Гусева. На полшага позади идут Алина Бивол, Дарья Чарочкина, Дарья Войт и Екатерина Гольцева. Общий призовой фонд турнира — 5 000 000 рублей.

Спортсмены, занявшие 1-5-е места, получают право участия в Суперфиналах 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин.

Этери Кублашвили

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
«Матч Чехия — Дания в Баку — это полный бред». Резкое мнение о четвертьфинале Евро-2020
«Когда собака лижет яйца — лев наблюдает». Петр Ян ответил на агрессию Персидского Дагестанца
Удивительное рядом. Как дочь Тутберидзе попала в серию «Гран-при»?
vs
0
Офсайд