26 июня, 13:15

В Воронеже завершился фестиваль «Имени Петра Великого»

Фото Елена Пономарева

В рамках фестиваля, который проводился почти месяц, состоялись этапы FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин и женщин, этапы Детского кубка России, этапы «блиц» и «рапид» «Гран-при России».

В женском турнире за призы боролись 34 участницы из 10 регионов России, а также представительница Туркменистана. По 7 очков набрали «хозяйка поля» Анна Журова и москвичка Екатерина Борисова. Лучшие дополнительные показатели вывели Журову на первое место. Третьей с 6,5 очка стала Диана Хафизова (Москва).

В этапе FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин приняли участие 83 спортсмена из 20 регионов страны.

По 7 очков из 9 набрали международный мастер Артем Пингин (Свердловская область) и гроссмейстер Дмитрий Кряквин (Республика Крым). Благодаря лучшему коэффициенту первым стал Пингин.

Шестеро участников набрали по 6,5 очка, но дополнительные показатели оказались выше у международного мастера Богдана Белякова из ЯНАО.

Лучший результат среди женщин показала Олеся Власова (Воронежская область).

В этапе ДКР приняли участие 169 юных шахматистов из 10 регионов: Белгородской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Тамбовской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались в 4 возрастных группах: до 9, 11, 13 и 15 лет.

За призовые места и кубковые очки этапа «блиц» «Гран-при России» сразились 172 участника из 28 субъектов РФ.

Трое шахматистов к финишу подошли с равными показателями. По 10 очков набрали мастер ФИДЕ из Нижегородской области Дмитрий Гольцев, гроссмейстер из Ростовской области Артур Габриелян и воронежский международный мастер Дмитрий Родин. Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Среди женщин сильнейшей вновь стала Олеся Власова.

Этап «рапид» «Гран-при России» стал заключительным турниром воронежского шахматного фестиваля «Имени Петра Великого». Турнир собрал 150 участников из 27 регионов.

Победителем турнира стал петербуржец Кирилл Шубин, набравший 7,5 очка из 9. Столько же очков набрали Владимир Захарцов (Москва) и Эрик Обгольц (Новосибирская область), но по дополнительным коэффициентам они финишировали на втором и третьем местах соответственно.

Победу среди женщин одержала Анна Журова (6,5 очка).

Пресс-служба ФШР

Команда СК «КПРФ» — победитель Лиги чемпионов азиатских шахматных клубов

15-летний шахматист Иванников признался, что хотел бы сыграть с Накамурой после победы над Карлсеном

