В Удмуртии стартовали всероссийские соревнования среди сельских школьников

В селе Дебёсы Удмуртской Республики стартовали Вторые всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди обучающихся, проживающих в сельской местности.

В этом году, несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, в Удмуртии сыграют 156 сельских школьников из девяти регионов России. Это первые детские соревнования, после большого перерыва проходящие офлайн на территории Удмуртской Республики, поэтому главное внимание уделено здоровью и безопасности участников и сопровождающих. На открытии соревнований прозвучало приветствие президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Помимо основной программы турниров, как и в прошлом году, детям будет чем заняться в вечернее время. Районный отдел культуры организовал во время соревнований фестиваль «Эстафета искусств». Еще участников ждут вокальные и танцевальные конкурсы. Кроме того, есть возможность показать свои умения у мастеров прикладных искусств и фотографов. Александр Костьев провел вебинар с тренерами сельских команд на тему «Использование интерактивных технологий в обучении шахматам младших школьников». Итоги соревнований в личном и командном зачетах будут подведены 23 января.

(Александр Ватлин)