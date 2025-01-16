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В Туле завершился Мемориал Алексея Суэтина

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С 2 по 11 января в Туле проводился Всероссийский фестиваль по шахматам «Х Мемориал А.С. Суэтина». В рамках фестиваля было проведено пять мероприятий, включая этап Детского Кубка России, который собрал 116 спортсменов из 24 регионов страны.

Победителями в группах стали:

До 9 лет: Амвросий Аверкин (Смоленская область) и Мария Кириллова (Тульская область)

До 11 лет: Егор Помелов (Тульская область) и Таисия Балабинская (Смоленская область)

До 13 лет: Михаил Федулов (Тульская область) и Мария Мухорина (Рязанская область)

До 15 лет: Артур Авагян (Калужская область) и Кристина Султанова (Свердловская область).

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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