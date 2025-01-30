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Сегодня, 13:41

В Сочи завершились детские первенства России по шахматной композии

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Фото Пресс-служба ФШР

Было разыграно 10 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие почти 250 юных шахматистов из 56 регионов страны, которые в течение двух дней продемонстрировали свое мастерство и креативность в решении сложнейших позиций.

Отметим, что детско-юношеские первенства России — самые массовые соревнования в шахматном календаре страны. В нынешнем году в них примут участие около 1200 юных спортсменов. Все турниры пройдут в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» и завершатся 10 февраля.

В программу, кроме первенства России по решению шахматной композиции, традиционно входят первенство России по блицу среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет; первенство России по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет; первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет и Всероссийское соревнование «Первая лига» среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет.

В рамках дополнительной программы будут организованы курсы повышения квалификации ФШР, судейские семинары (для взрослых и детей) и заседание ДЮК.

Общее руководство проведением соревнованием осуществляют Минспорт России и Федерация шахмат России.

Детские Первенства России по шахматной композиции. Победители и призеры. 11 лет. Мальчики. 1. Маланин (Республика Татарстан). 2. Крымский (Томская обл.). 3. Таряшинов (Республика Бурятия). Девочки. 1. Горощенко (Кемеровская обл.). 2. Ватаманюк (Ростовская обл.). 3. Аймерич-Сазонова (Новосибирская обл.). 13 лет. Мальчики. 1. Шевяков (Москва). 2. Довгаль (Республика Крым). 3. Белик (Ростовская обл.). Девочки. 1. Мухорина (Рязанская обл.). 2. Лубенко (Москва). 3. Кочнева (Свердловская обл.). 15 лет. Юноши. 1. Болдырев (Свердловская обл.). 2. Филин (Москва). 3. Фарзалеев (Республика Татарстан). Девушки. 1. Харитонова (Тульская обл.). 2. Султанова (Свердловская обл.). 3. Герасимова (Москва). 17 лет. Юноши. 1. Цаплин (ХМАО-Югра). 2. Харитонов (Тульская обл.). 3. Калинин (Удмуртская Республика). Девушки. 1. Ефимова (Тульская обл.). 2. Меркулова (Москва). 3. Кубатько (Краснодарский край). 19 лет. Юноши. 1. Соколов (Москва). 2. Шовкань (Ульяновская обл.). 3. Дударев (Новосибирская обл.). Девушки. 1. Чекина. 2. Пузырева (обе — Саратовская обл.). 3. Пак (Республика Саха (Якутия)).

Дмитрий Феофанов

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