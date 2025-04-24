В Сочи стартует командный чемпионат России

Командный чемпионат России по шахматам пройдет в Сочи с 25 апреля по 6 мая. Местом проведения станет легендарный Гранд отель «Жемчужина», который уже более 10 лет принимает главные командные турниры страны.

В программе соревнований проводятся: XXXII чемпионат России среди мужских команд «Премьер-лига», XXVI чемпионат России среди женских команд, всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига», а также первенства России среди команд юношей и девушек 2011 г.р. и моложе.

В «Премьер-лиге» 10 команд сыграют по круговой системе. В «Высшей лиге» примут участие 44 коллектива, в женском чемпионате страны за призы поборются 18 команд, турнир юношей собрал 20 дружин, а соревнование девушек — 12.

Среди участников — такие известные и титулованные шахматисты, как Андрей Есипенко (Высшая лига, «Централ Парк Тауэр»), Александр Грищук, Владислав Артемьев, Александр Морозевич, Владимир Малахов, Максим Матлаков (все — Премьер-лига, КПРФ), Евгений Наер (Премьер-лига, ШСМ), Полина Шувалова (Премьер-лига, Русская шахматная школа), Лея Гарифуллина (женский чемпионат, «Сима Ленд»), Валентина Гунина (женский чемпионат, ШСМ) и другие.

Игровые дни: 26-30 апреля и 2-5 мая. Выходной день — 1 мая.

Пресс-служба ФШР