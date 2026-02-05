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В Сочи стартовали первенства России по шахматам

Фото Алексей Гудованый

Детско-юношеские первенства России проходят в Сочи с 31 января по 15 февраля. Местом проведения второй год подряд стал Гранд Отель «Жемчужина».

Впервые в программу соревнований включено первенство страны среди самых маленьких шахматистов — мальчиков и девочек до 9 лет.

Спортсмены разыгрывают медали в соревнованиях по шахматам (Высшая и Первая лиги), рапиду, блицу и решению шахматных композиций в возрастных группах до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Всероссийские соревнования «Первая лига» среди юношей и девушек до 19 лет не проводятся.

Уже завершились соревнования по решению композиций и блицу.

Чемпионами России среди решателей стали:

До 9 лет: Дамир Беляев (Удмуртская Республика) и Анастасия Храпач (Москва)

До 11 лет: Федор Коновалюк (Москва) и Александра Аймерич-Сазонова (Новосибирская область)

До 13 лет: Тимофей Коновалов (Самарская область) и София Доржиева (Новосибирская область)

До 15 лет: Данияр Фарзалеев (Республика Татарстан) и Виктория Харитонова (Тульская область)

До 17 лет: Максим Харитонов (Тульская область) и Кристина Султанова (Свердловская область)

До 19 лет: Никита Калинин (Удмуртская Республика) и Дарья Ефимова (Тульская область).

Итоги первенства России по блицу:

До 9 лет: Михаил Шишов (Республика Татарстан) и Анна Тимофеева (Краснодарский край)

До 11 лет: Кирилл Морозевич (Москва) и Светлана Беланова (ЯНАО)

До 13 лет: Даниил Каминский (Хабаровский край) и Илиана Масаева (Московская область)

До 15 лет: Руслан Гаджиев (Республика Дагестан) и Татьяна Мозолевская (Москва)

До 17 лет: Александр Усов (Москва) и Ульяна Дудкина (Санкт-Петербург)

До 19 лет: Исаак Парпиев (Московская область) и Олеся Власова (Воронежская область).

Далее в программе — первенства России по быстрым и классическим шахматам.

Пресс-служба ФШР

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