7 августа, 13:00

В Сочи проходят сборы для незрячих и слабовидящих шахматистов

В ФГБУ «ЮГ СПОРТ» г. Сочи с 1 по 12 августа проходит учебно-тренировочное мероприятие для шахматистов сборной команды России по спорту слепых. В УТМ принимают участие 11 незрячих и слабовидящих спортсменов из девяти регионов России: Москвы, Республики Хакасия, Краснодарского края, Астраханской, Воронежской, Кировской, Костромской, Московской и Самарской областей.

УТМ проходит при организационной и финансовой поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Новинкой проведения УТМ в 2025 году стало сочетание традиционного формата при непосредственном контакте спортсменов и тренеров из числа тренерского состава Всероссийской федерации спорта слепых и онлайн-формата с участием специалистов и тренеров Федерации шахмат России. Результаты проведения сборов будут учитываться при формировании состава участников сборной команды России на предстоящую Всемирную олимпиаду ФИДЕ среди лиц с ОВЗ, которая пройдет с 19 по 26 октября в Казахстане.

Онлайн-занятия с шахматистами уже провели исполнительный директор ФШР, международный арбитр Александр Ткачев, главный тренер сборных команд России по шахматам, гроссмейстер Сергей Яновский, главный редактор сайта ФШР, международный мастер Владимир Барский, старший тренер юношеской сборной России, гроссмейстер Евгений Томашевский и старший тренер Русской шахматной школы, гроссмейстер Георгий Кастаньеда.

Дмитрий Андреев

Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Максим Тимошин выиграл этап Кубка России в Южно-Сахалинске

В Прокопьевске прошел Блиц Гран-при России

