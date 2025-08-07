В Сочи проходят сборы для незрячих и слабовидящих шахматистов

В ФГБУ «ЮГ СПОРТ» г. Сочи с 1 по 12 августа проходит учебно-тренировочное мероприятие для шахматистов сборной команды России по спорту слепых. В УТМ принимают участие 11 незрячих и слабовидящих спортсменов из девяти регионов России: Москвы, Республики Хакасия, Краснодарского края, Астраханской, Воронежской, Кировской, Костромской, Московской и Самарской областей.

УТМ проходит при организационной и финансовой поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Новинкой проведения УТМ в 2025 году стало сочетание традиционного формата при непосредственном контакте спортсменов и тренеров из числа тренерского состава Всероссийской федерации спорта слепых и онлайн-формата с участием специалистов и тренеров Федерации шахмат России. Результаты проведения сборов будут учитываться при формировании состава участников сборной команды России на предстоящую Всемирную олимпиаду ФИДЕ среди лиц с ОВЗ, которая пройдет с 19 по 26 октября в Казахстане.

Онлайн-занятия с шахматистами уже провели исполнительный директор ФШР, международный арбитр Александр Ткачев, главный тренер сборных команд России по шахматам, гроссмейстер Сергей Яновский, главный редактор сайта ФШР, международный мастер Владимир Барский, старший тренер юношеской сборной России, гроссмейстер Евгений Томашевский и старший тренер Русской шахматной школы, гроссмейстер Георгий Кастаньеда.

Дмитрий Андреев