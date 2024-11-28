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В Сочи начался II Командный кубок России

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В сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» стартовал II Командный кубок России.

В открытом турнире зарегистрировано 20 команд, представляющих Москву, Алтайский и Краснодарский края, Воронежскую, Ивановскую, Московскую, Новосибирскую, Саратовскую и Херсонскую области, республики Дагестан, Крым и Саха (Якутия), а также Всероссийские общество слепых и сборную ветеранов ФШР.

В женском принимают участие семь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Крым, Воронежской и Новосибирской областей.

Среди участников — гроссмейстеры Даниил Дубов, Александр Грищук, Александр Морозевич, Максим Матлаков, Павел Понкратов (все — Спортивный клуб КПРФ), Дмитрий Бочаров (Сборная Новосибирской области), Никита Афанасьев (Краснодарский край), международный мастер Анастасия Боднарук (СШ по шахматам и шашкам) и другие известные спортсмены.

В первом туре открытого турнира уверенных побед добились фавориты из СК КПРФ, сборных Новосибирской области и Краснодарского края. Но случилось и несколько неожиданных результатов: молодежь Дагестана сыграла вничью с командой ветеранов ФШР, а главный состав команды Областной гимназии имени Е.М. Примакова не сумел одолеть фарм-команду гимназии. После первого тура по 2 очка в активе семи команд.

В первом туре женского турнира сборная Новосибирской области выиграла 3:1 у «Киммерии» (Крым), СШ по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) была сильнее Краснодарского края со счетом 2,5:1,5, а Воронеж переиграл ССК «Буревестник» 3,5:0,5.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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