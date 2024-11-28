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Сегодня, 12:40

В Сингапуре счет равный

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Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу.
Фото Энг Чин Ан

В Сингапуре стартовал матч на первенство мира между Дин Лижэнем (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия).

В первой партии белые фигуры были у претендента. Соперники разыграли французскую защиту, и уже в дебюте чемпион мира потратил довольно много времени. На 10-м ходу белые применили новинку, надвинув пешку на королевском фланге, в то время как черные продолжили наступление на ферзевом.

В обоюдоостром миттельшпиле уже стал задумываться индийский гроссмейстер, и показатели на часах начали сравниваться. На 21-м ходу белые допустили неточность, которой сразу же воспользовался чемпион мира. Сделав ряд четких ходов, он выиграл пешку, а вскоре — и вторую.

Гукеш не воспользовался возможностью создать контригру ценой третьей пешки, после чего черные получили подавляющее преимущество и уверенно его реализовали. Дин Лижэнь одержал победу на 42-м ходу.

Во второй встрече, где белыми руководил действующий чемпион, соперники вели дискуссию в итальянской партии, где уже на девятом ходу белые ушли с проторенных путей. Вскоре последовали массовые размены, и к 13-му ходу на доске возникло окончание с ладьями и конями и почти симметричной пешечной структурой. Ничья повторением последовала на 23-м ходу.

В третьей партии Гукешу удалось сравнять счет, играя белыми. В этом поединке индийский штаб решил «сменить подачу» — вместо ожидаемого многими экспертами боя на открытых направлениях Доммараджу разыграл модную ныне схему карлсбадского варианта ферзевого гамбита. До поры до времени чемпион мира действовал идеально — решился на рискованный маневр слона в лагерь соперника и вынудил соперника пойти на ослабления. Но в решающий момент китайский шахматист внезапно просмотрел единственную важную угрозу соперника, его фигура заблудилась и погибла, а в цейтноте чемпиона индийский претендент добился победы серией энергичных ходов.

Поединок за мировую корону состоит из 14 партий. Игрок, набравший 7,5 очка или более, объявляется победителем. Если по итогам 14 встреч счет остается равным, то чемпион определяется на тай-брейке.

Общий призовой фонд матча составляет 2,5 миллиона долларов. Игроки получают 200 тысяч долларов за каждую выигранную партию. Оставшиеся деньги из призового фонда делятся между участниками поровну. Если победитель определится на тай-брейке, то он получает 1 миллион 300 тысяч долларов, а проигравший — 1 миллион 200 тысяч.

Оставшиеся игровые дни: 29-30 ноября, 1, 3-5, 7-9, 11-12 декабря. Тай-брейк, если он будет необходим, состоится 13 декабря.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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