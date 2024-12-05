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Сегодня, 10:20

В Сингапуре сохраняется равновесие

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу.
Фото Энг Чин Ан

В матче на первенство мира между действующим чемпионом мира Дином Лижэнем (Китай) и претендентом Доммараджу Гукешем (Индия) счет по-прежнему равный — 4:4. Однако, несмотря на эти цифры, развитие событий в поединке не оставляет никого равнодушным и создает плодородное поле для дискуссий.

В седьмой партии белые фигуры были у претендента. Соперники разыграли редкий вариант дебюта Рети с временной жертвой пешки за белых. Черным не удалось полностью уравнять игру, к тому же чемпион мира потратил много времени. В миттельшпиле Гукеш продолжил ставить проблемы и вновь пожертвовал пешку. Дин забрал материал, однако затем не увидел сильнейшее продолжение, и его позиция значительно ухудшилась.

Однако далее претендент стал выбирать не сильнейшие продолжения, после чего игра перешла в окончание с ладьями и легкими фигурами и лишней пешкой у белых. Контрольным ходом, имея на часах 3 минуты, Дин вновь допустил ухудшение позиции, а затем и вовсе позволил сопернику создать себе отдаленную проходную. Теперь все было в руках претендента, но Гукеш не смог продемонстрировать филигранную технику — неточность, еще неточность, и блестящая оборона Дин Лижэня позволила спасти ему пол-очка.

В восьмой встрече соперники вели дискуссию в английском начале. По итогам дебюта игравший черными Гукеш получил полноправную игру и солидный перевес по времени. В миттельшпиле черные выиграли пешку, однако их фигуры запутались в связке, и после пары неточных ходов индийскому гроссмейстеру пришлось расстаться с качеством.

Несмотря на материальный перевес, китайский гроссмейстер был не против фиксировать ничью повторением ходов, однако его визави отказался. В позиции с нестандартным материальным соотношением чемпион мира избрал не сильнейший путь, после чего черные добились уравнения. Гроссмейстеры согласились на ничью в окончании с разноцветными слонами на 51-м ходу.

Пройдено более половины дистанции. Гроссмейстерам осталось сыграть шесть партий с классическим контролем, если кто-нибудь из них не вырвется вперед и не наберет 7,5 очков, выиграв матч досрочно.

Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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