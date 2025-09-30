Шахматы
30 сентября, 18:59

В семье норвежского шахматиста Карлсена родился сын

Алина Савинова
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал отцом. Об этом сообщила его супруга Элла в своих соцсетях, опубликовав фото шахматиста с новорожденным сыном.

Ребенок появился на свет в субботу, 27 сентября.

Магнус Карлсен с новорожденным сыном.
Фото соцсети

Магнус и Элла поженились в начале 2025 года. В мае стало известно, что они ждут первенца.

Карлсен стал гроссмейстером в 2004 году в возрасте 13 лет. Он является победителем Кубка мира-2023, также норвежец пять раз выигрывал чемпионат мира по рапиду и восемь раз — по блицу.

