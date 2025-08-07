Шахматы
7 августа, 13:15

В Прокопьевске прошел Блиц Гран-при России

В ДК им. Маяковского Прокопьевска состоялся этап «Блиц» «Гран-при России» «Жемчужина Кузбасса». Соревнования были посвящены памяти Михаила Найдова и приурочены к приближающемуся Дню шахтера.

Участниками турнира стали 75 спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, Москвы и ХМАО — Югры. Игроков поздравил с праздником спорта глава Прокопьевска Максим Шкарабейников.

Среди участников турнира было семь международных мастеров, шесть мастеров ФИДЕ, два мастера спорта России.

Победителем турнира стал набравший 9 очков из 11 международный мастер Егор Пахомов (Томская область). Вторым финишировал международный мастер Дмитрий Ситников (Кемеровская область) — 8,5 очка. Бронзовым призером стал Владислав Гончаров из Кемеровской области — в его активе 8 очков.

Лучший результат среди женщин показала Татьяна Малетина (Новосибирская область).

Пресс-служба ФШР

