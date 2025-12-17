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Шахматы

17 декабря 2025, 13:13

В Норвегии планируют подать жалобу в CAS на ФИДЕ из-за решения по допуску россиян

Сергей Ярошенко

Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебе Левик заявил, что организация планирует жалобу в CAS на ФИДЕ из-за решения по допуску россиян.

«Мы решили создать рабочую группу для изучения возможности подачи жалобы в CAS. Многие согласны с тем, что это необходимо сделать, но есть опасение, что затраты могут оказаться слишком высокими. Мы полностью зависим от финансирования и надежных партнеров. Мы непременно хотим, чтобы это дело рассматривалось в суде», — приводит слова Левика NRK.

14 декабря состоялось заседание генассамблеи организации. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против — 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян ко всем соревнованиям под нейтральным флагом.

Позднее глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что федерация примет окончательное решение по допуску после консультации с МОК.

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Шахматы
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