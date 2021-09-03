В музее-усадьбе Льва Толстого пройдет международный шахматный турнир

В день рождения великого русского писателя Льва Толстого — 9 сентября в музее-усадьбе «Ясная Поляна» стартует первый международный турнир с участием звезд мировых и российских шахмат. Соревнование продлится четыре дня и завершится 12 сентября.

В Кубке Льва Толстого сыграют Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все — Россия), Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Турнир проводится музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Федерацией шахмат России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

— Это соревнование проводится впервые, но я надеюсь, что оно положит начало хорошей традиции, — сказал Андрей Филатов, президент Федерации шахмат России. С 2012 года Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко организуют турниры в рамках международной программы «Шахматы в музеях». Музей-усадьба «Ясная Поляна» — один из самых известных и любимых в России.

Лев Николаевич Толстой — гениальный и всегда актуальный писатель, его читают и изучают; его произведения экранизируются и ставятся на театральных сценах. Теперь в его честь пройдет первый в истории международный турнир. Это не случайно: Толстой любил шахматы, много играл, писал о них, шахматы занимали важное место в его жизни.

Мы будем рады всем гостям и журналистам, которые захотят приехать на этот фестиваль, приуроченный к дню рождения Толстого и к 100-летию основания музея-усадьбы «Ясная Поляна».

9 сентября пройдет торжественное открытие турнира. Ожидается, что гостями станут потомки Льва Толстого и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Начало — в 13.00.

В этот же день состоится большой сеанс — на 100 досок. Лучшие участники сеанса получат подарки от организаторов. Кроме того, в первый день турнира кандидат исторических наук, куратор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников проведет лекцию и викторину для всех желающих.

10 сентября программа продолжится массовым детским турниром, который начнется в 12.00. В то же время участникам международного турнира будет предложена экскурсия по музею-усадьбе, а затем будет проведена жеребьевка. В первые два дня у юных шахматистов будет возможность сфотографироваться с именитыми гроссмейстерами и получить их автограф.

Сам международный турнир пройдет с 11 по 12 сентября в Доме культуры «Ясная Поляна». Участники сыграют девять туров в быстрые шахматы по круговой системе. Церемония награждения состоится в 19.00 12 сентября.

В рамках турнира будет организована выставка «Лев Толстой и шахматы», на которой будут представлены тематические постеры.