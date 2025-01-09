Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:40

В Москве завершился турнир «Умные дети — сильная Россия»

Владимир Барский
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

7 января в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника завершились Всероссийские соревнования по шахматам «Умные дети — сильная Россия». В них приняли участие 12 команд мальчиков до 11 лет.

1-е место, выиграв все 7 матчей и набрав 14 очков, заняла команда «Шахматная Москва». Состав: Владислав Сиверин, Даниил Блохин, Федор Гиринович, Роман Савельев, Юрий Шумилин. Капитан — Владислав Матюнин.

2-е место у «Сборной Московской области», 12 матчевых очков. Состав: Илья Мальченко, Лев Болотин, Михаил Беляев, Лев Эрлих, Александр Мармылев. Капитан — Игорь Ковпак.

3-е место заняла «Вологодская область», 10 матчевых очков. Состав: Иван Соколов, Микаэл Шагинян, Федор Иванов, Никита Кудрявцев. Капитан — Илья Иванов.

Шахматы
Читайте также
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Верховный суд разъяснил, может ли водитель пить алкоголь после ДТП
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Обвиненный в убийстве своих детей в Тверской области мужчина умер в больнице
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Москве стартовал командный турнир «Мемориал М.И. Дворецкого»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости