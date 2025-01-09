В Москве стартовал командный турнир «Мемориал М.И. Дворецкого»

С 8 по 13 января в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника проходит командный турнир, посвященный памяти выдающегося тренера Марка Дворецкого.

Организаторами соревнования выступают Федерация шахмат России и Шахматная академия гроссмейстера Инаркиева (ШАГИ).

Соревнование проводится среди команд «Опыт» и «Юность». Состав команд — по четыре персонально приглашенных спортсмена.

В команде «Опыт» играют гроссмейстеры Вадим Звягинцев, Владимир Малахов, Павел Понкратов и Владимир Поткин.

В составе «Юности» международные мастера Лев Зверев, Артем Усков, мастер ФИДЕ Марат Гильфанов и кандидат в мастера ФИДЕ Роман Шогджиев.

Турнир проводится в двух дисциплинах: классические шахматы (8-11 января) и рапид (12-13 января) без обсчета рейтинга ФИДЕ и ФШР.

В классике за победу игроку начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, за проигрыш — 0 очков. В рапиде за победу игроку начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 очков.

На открытии, которое состоялось в среду 8 января, участников приветствовали инициатор и спонсор турнира, ученик Марка Израилевича Дворецкого гроссмейстер Эрнесто Инаркиев, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и директор турнира Владимир Барский.

В первый день «Опыт» одержал победу со счетом 3,5:0,5. Единственной ничьей в команде «Юность» добился самый юный участник 9-летний Роман Шогджиев, который играл с Вадимом Звягинцевым. Владимир Малахов выиграл у Артема Ускова, Павел Понкратов нанес поражение Льву Звереву, а Марат Гильфанов уступил Владимиру Поткину.