В Москве нашли мертвой 18-летнюю украинскую шахматистку

В квартире на западе Москвы найдена мертвой молодая пара, в том числе украинская шахматистка Александра Вернигора, сообщает Telegram-канал 112.

18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место). Тела обнаружил отец девушки, когда пришел домой.

По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.