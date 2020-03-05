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В Москве нашли мертвой 18-летнюю украинскую шахматистку

23:04

В квартире на западе Москвы найдена мертвой молодая пара, в том числе украинская шахматистка Александра Вернигора, сообщает Telegram-канал 112.

18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место). Тела обнаружил отец девушки, когда пришел домой.

По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@ENews112

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