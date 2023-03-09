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9 марта, 17:00

В Москве и регионах откроются фан-зоны матча на первенство мира

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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В Астане с 7 апреля по 1 мая состоится матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Федерация шахмат России совместно с региональными федерациями шахмат организует фан-зоны с комментариями партий матча от авторитетных экспертов и всемирно известных гроссмейстеров в Москве и других регионах нашей страны.

В столице официальные фан-зоны будут размещаться в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре и в гостинице «Измайлово Альфа», где с 13 по 28 апреля впервые в Москве пройдут детско-юношеские первенства России. Также планируется открытие фан-зон в более чем 20 субъектах Российской Федерации, в том числе и на родине Непомнящего — городе Брянске.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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