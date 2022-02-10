В московском шахматном клубе прошел судейский семинар

Региональный заочный семинар для спортивных судей проходил 4-5 февраля в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре. В общей сложности участие в нем приняли 35 шахматистов.

Лектор семинара — Артем Ахметов, международный арбитр, судья Всероссийской категории, лектор СКК — рассказал о последних нововведениях в правилах шахмат, ознакомил с последними нормативными документами Министерства спорта России, ФШР, ФИДЕ.

По окончании семинара состоялось зачетное тестирование, итоги которого будут опубликованы на сайте ФШМ в ближайшее время. Добавим, что общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществлялось Федерацией шахмат Москвы, непосредственное проведение — судейско-квалификационной комиссией ФШМ.

Эльдар Мухаметов