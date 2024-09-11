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Сегодня, 18:22

В Международной федерации шашек объяснили популярность шахмат

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Президент Международной федерации шашек Владимир Лангин считает, что шахматы стали популярнее шашек из-за политики.

«Шашки набирают популярность во всем мире, в нашу федерацию входит более 70 стран. Конечно, у нас не такая большая и развитая федерация, как у шахмат. Шахматы стали популярнее, так как они в свое время были мощным инструментом политики. Бобби Фишер (11-й чемпион мира по шахматам — Прим. «СЭ») был противопоставлен огромной советской машине, и это привлекло внимание», — сказал Лангин ТАСС.

В России в подмосковном парке «Патриот» проходит чемпионат мира по шашкам.

Источник: ТАСС
Шахматы
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