В Куала-Лумпуре состоялся международный турнир

В Русском доме в Куала-Лумпуре состоялся международный шахматный турнир, посвященный Дню дипломатического работника в России. В этом году турнир, который традиционно проводится при поддержке посольства России в Малайзии, был приурочен также к 55-летию установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией.

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Н.М. Латыпов в своем приветственном слове к участникам и гостям турнира подчеркнул: «Разговор о шахматах часто сводится к вопросу, являются ли они спортом или искусством. Легендарный советский шахматист Михаил Ботвинник полагал, что это одновременно и спорт, и наука, и искусство. Вместе с тем шахматы очень напоминают мне дипломатию, где крайне важны хорошо продуманные ходы и решения». Открыв турнир, посол России Н.М. Латыпов пожелал участникам блестящей игры.

Русским домом в Куала-Лумпуре к организации турнира были привлечены Федерация шахмат Малайзии и Федерация шахмат России, что вывело ежегодное любительское соревнование на уровень профессиональной шахматной встречи. Участниками турнира стали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Малайзии, малазийские любители шахмат всех возрастов (например, самому младшему участнику — 7 лет), а также представители русскоязычного сообщества Малайзии. По праву истинного уважения организаторов, участников и гостей турнира был удостоен незрячий шахматист из Малакки Джохари Мохаммед Джохар, который был приглашен на турнир через Малазийский реабилитационный совет.

Вниманию гостей, не принимавших участия в турнире, была представлена фотовыставка уникальных экспонатов Музея шахмат — кубков и других трофеев, завоеванных гроссмейстерами России; картин и гравюр на шахматную тему; скульптурных портретов великих людей, отдававших досуг шахматам; фотографий чемпионов и многочисленных комплектов шахмат, изготовленных в XVIII—XX вв. мастерами разных стран. Выставка была предоставлена представительству Россотрудничества в Малайзии Федерацией шахмат России. Экспонирование продлится до 7 марта 2022 года.

Екатерина Васильченко