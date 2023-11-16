В Италии проходит юношеское первенство мира

В Монтесильвано (Италия) прошел 3-й тур юношеского первенства мира до 14, 16 и 18 лет.

В соревновании юношей до 14 лет без потерь идут семь участников. По 2,5 очка имеют в своем активе россияне Савва Ветохин, Артем Усков и Алексей Прохоров. В турнире девушек до 14 лет в группе лидеров находится Ирен Люцингер. Анна Шухман отстает на пол-очка.

У юношей до 16 лет стопроцентный показатель имеют шесть спортсменов. Тамерлан Чындыгыр набрал 2 очка. В борьбу с 3-го тура вступил россиянин Александр Хрипаченко: в его активе 1 очко. Александра Шведова делит лидерство в группе девушек до 16 лет.

В турнире юношей до 18 лет по 3 очка набрали семь участников, включая Алексея Гребнева. Володар Мурзин и Константин Попов идут на полшага позади. В группе девушек до 18 лет Анна Журова имеет в своем активе 2 очка.