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17 апреля, 14:45

В Индии проходит этап женского Гран-при ФИДЕ

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В Пуне проходит пятый этап женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025, входящего в цикл женского чемпионата мира: две лучшие участницы по итогам серии выходят в турнир претенденток 2026 года. Лидером серии после четырех этапов является россиянка Александра Горячкина.

Участницами пятого этапа женского Гран-при ФИДЕ в Индии стали россиянка Полина Шувалова (которая заменила Екатерину Лагно), Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали, Харика Дронавалли, Дивья Дешмукх (все — Индия), Чжу Цзиньэр (Китай), Алина Кашлинская (Польша), Нургюл Салимова (Болгария), Бат Монгонтуул (Монголия) и Саломе Мелия (Грузия).

После трех туров единолично лидирует Чжу Цзиньэр, набравшая 2,5 очка. На пол-очка от нее отстают Полина Шувалова, Хампи Конеру, Бат Монгонтуул и Дивья Дешмукх.

Пресс-служба ФШР

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