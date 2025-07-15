В Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие Международного турнира по шахматам имени Анатолия Карпова

14 июля в Югорской шахматной академии состоялось торжественное открытие Международного турнира по шахматам имени 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. В элитных соревнованиях примут участие гроссмейстеры из семи стран с рейтингом ФИДЕ от 2600.

На торжественной церемонии открытия ведущие коллективы представили зрелищные танцевальные номера, вдохновленные интеллектуальной игрой и древней культурой хантов. Изюминкой творческой части вечера стало зажигательное барабанное шоу.

«Турнир стал первым значимым международным шахматным соревнованием в истории Югры. В настоящее время он является неотъемлемой частью культурного наследия региона и предоставляет уникальную возможность для обмена опытом между представителями шахматного сообщества из различных стран мира. Желаю участникам не только добиться высоких результатов, но и унести с собой частичку сибирского гостеприимства, а также обрести новых друзей и единомышленников», — отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер.

Международный турнир имени Анатолия Карпова проходит в Югре с 2000 года и собирает на игровой площадке ведущих гроссмейстеров мира. В разные годы в интеллектуальных битвах сражались такие именитые шахматисты, как Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер и Теймур Раджабов.

Директор Югорской шахматной академии Александр Пархоменко подчеркнул, что принимать престижные соревнования для Югры стало доброй традицией, ведь с момента открытия здесь прошло уже более двадцати крупных состязаний.

«У Югры колоссальный опыт в организации соревнований высокого уровня. Они тщательно исполняют требования Международной шахматной федерации по работе площадки с точки зрения античитинговых мер и технических норм. Большим шагом стало то, что Международный турнир имени Анатолия Карпова стал частью серии FIDE Circuit-2025. Это значит, что по итогам борьбы лучшие шахматисты получат квалификационные баллы для отбора на турнир претендентов 2026 года», — отметил главный судья чемпионата, международный арбитр Алексей Москвин.

Также на торжественном открытии прошла жеребьевка. Для определения пар участников организаторы подготовили специальные тематические фигурки с номерами, которые после мероприятия игроки смогут оставить себе на память о Югре.

Турнир пройдет по круговой системе в девять туров. Пары первого дня распределились следующим образом:

Владислав Артемьев (Россия, 2676) — Раунак Садхвани (Индия, 2681);

Арсений Нестеров (Россия, 2601) — Санан Сюгиров (Венгрия, 2635);

Айк Мартиросян (Армения, 2635) — Шант Саргсян (Армения, 2669);

Франсиско Вальехо Понс (Испания, 2638) — Шамсиддин Вохидов (Узбекистан, 2650);

Владимир Малахов (Россия, 2636) — Мохаммад Амин Табатабаи (Иран, 2655).

Комментировать шахматные баталии онлайн будут международный гроссмейстер Сергей Шипов и женский мастер ФИДЕ Дарья Филиппова. Смотреть прямые трансляции игр можно на сайте и в официальном сообществе Югорской шахматной академии.