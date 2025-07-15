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15 июля 2025, 13:38

В Ханты-Мансийске проходит международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова

С 14 по 26 июля 2025 года в Ханты-Мансийске проходит XXII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова.

В соревновании принимают участие десять гроссмейстеров из семи стран: России, Армении, Венгрии, Индии, Ирана, Испании и Узбекистана. Они сыграют по круговой системе в девять туров.

«Уверен, что атмосфера соперничества вдохновит меня на высокие результаты и позволит показать свою лучшую игру. Также участие в состязаниях — это ценный опыт за доской. Общение с коллегами, обсуждение и анализ партий помогает обогатить арсенал шахматиста», — рассказал двукратный чемпион России по классическим шахматам, четырехкратный чемпион России и чемпион Европы по блицу Владислав Артемьев.

Артемьев входит в тройку главных фаворитов турнира наряду с гроссмейстером из Армении Шантом Саргсяном и представителем Индии Раунаком Садхвани. Также выявлять лучшего среди сильнейших приедут Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Санан Сюгиров (Венгрия), Владимир Малахов (Россия), Франсиско Вальехо Понс (Испания), Мохаммад Амин Табатабаи (Иран), Айк Мартиросян (Армения) и Арсений Нестеров (Россия).

По словам директора Югорской шахматной академии Александра Пархоменко, средний рейтинг игроков в этом году значительно вырос и составляет 2646.

«Почти все игроки входят в топ-100 рейтинга ФИДЕ, и это не единственное отличие XXII Международного турнира имени Анатолия Карпова. Мы вышли на новый этап развития: теперь игроки, которые покажут высокий спортивный результат, получат квалификационные очки для участия в отборочном цикле турнира претендентов 2026 года», — подчеркнул Пархоменко. Международная шахматная федерация включила турнир в серию FIDE Circuit.

«Турнир стал частью серии FIDE Circuit, что добавляет ценности и значимости каждой сыгранной партии, а набранные очки играют важную роль на пути к участию в турнире претендентов. Для сильных шахматистов это отличная мотивация показать свою лучшую игру», — отметил Сюгиров, на счету которого победа в турнире 2022 года.

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