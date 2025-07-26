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В Ханты-Мансийске наградили призеров XXII Международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова

Фото Пресс-служба Югорской шахматной академии

В Югорской шахматной академии состоялась торжественная церемония закрытия XXII Международного турнира имени Анатолия Карпова.

Десять гроссмейстеров из семи стран мира в течение двух недель боролись за титул и солидный призовой фонд в размере 13,7 миллиона рублей. Победу одержал иранский шахматист Амин Табатабаи. Второе место занял индийский гроссмейстер Раунак Садхвани, а россиянин Арсений Нестеров стал бронзовым призером.

Кубки и призы тройке лучших вручила директор Департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух.

«Для нас большая честь принимать гроссмейстеров такого уровня, — отметила Конух. — Спасибо вам за игру, порой неожиданную, креативную и напряженную, которую вы показали на турнире. Особую благодарность хочу выразить шахматистам, которые приняли участие в церемонии награждения наших маленьких спортсменов и в других мероприятиях, посвященных Международному дню шахмат. Важно продвигать такой замечательный вид спорта среди детей, передавать им энергетику, силу и мудрость этой игры. Поздравляю всех с завершением соревнований, всегда вам рады и снова ждем вас в Югре».

В честь победителя Мохаммада Амина Табатабаи прозвучал национальный гимн Ирана. Шахматист продемонстрировал выдающуюся игру на протяжении всего турнира, несмотря на травму, полученную в первом туре. От долгого нахождения в неподвижном состоянии у Табатабаи затекла нога, а когда он встал, чтобы размяться, споткнулся и получил растяжение.

«Турнир организован на очень высоком уровне. Красочная церемония закрытия это только подтверждает. Я очень доволен своим результатом и временем, проведенным здесь, даже несмотря на неприятность, которая случилась со мной в первый день, когда я повредил лодыжку. Обо мне очень хорошо заботились, медики отлично сделали свою работу. В целом это был непростой путь. Все соперники очень серьезные. Но я был чрезвычайно мотивирован, возможно, после травмы мне даже удалось еще сильнее сфокусироваться на игре и показать свой уровень. Я много раз бывал в России, и это уже мой третий приезд в Ханты-Мансийск. Мне здесь очень нравится», — поделился впечатлениями Табатабаи.

Директор Югорской шахматной академии Александр Пархоменко отметил, что с каждым следующим турниром организаторы стараются повышать планку. Средний рейтинг участников турнира имени Карпова составил 2646 — это достаточно высокий уровень, и уже сейчас ведется работа, чтобы на следующем турнире повысить этот показатель.

«Хочу выразить благодарность Федерации шахмат России и ее исполнительному директору Александру Васильевичу Ткачеву, Федерации шахмат Югры и ее президенту Василию Александровичу Филипенко. Они оказывают весомую поддержку, в том числе в приглашении сильных игроков. Приведу один факт, который наглядно подтверждает статус Югры как одной из мировых столиц шахмат. Гроссмейстеры выбирали между тремя турнирами, которые проходили в одни сроки: в Лас-Вегасе, Абу-Даби и Ханты-Мансийске. То есть для иностранных гроссмейстеров со всего мира мы находимся на одном уровне с этими городами — это признание нашей значимости в шахматном мире», — подытожил директор Югорской шахматной академии.

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