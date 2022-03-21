В Госдуме высказались о решении ФИДЕ дисквалифицировать гроссмейстера Сергея Карякина

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о решении ФИДЕ дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.

«Это не первый и не последний случай, когда российских спортсменов отстраняют от соревнований. Этого не должно быть, но, к сожалению, это происходит. Политика давно прописалась в спорте», — сказал Валуев «СЭ».

Из-за дисквалификации Карякин не сможет летом сыграть на турнире претендентов.

Ранее ФИДЕ объявила о временном отстранении российских и белорусских команд от соревнований под своей эгидой. Шахматисты этих стран могут выступать только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе — без национальной символики.